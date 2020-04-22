الصين : لا وفيات بفيروس كورونا

بدأت الحياة تعود تدريجيا في الصين حيث تفشى الفيروس أول مرة خاصة بعد انحسار وفيات واصابات فيروس كورونا في البلاد .

يوم آخر ينقضي في الصين دون تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا الجديد، رغم أنها سجلت 30 إصابة جديدة بالوباء.

وأعلنت الصين، الأربعاء، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بسبب مرض “كوفيد-19″، غير أنها سجلت 30 حالة إصابة أخرى بالفيروس، مشيرة إلى أن من بين هذه الحالات، تم تسجيل 23 حالة لمسافرين قدموا من الخارج.

وأوضحت السلطات الصحية الصينية أنه تم الإبلاغ عن 7 حالات داخلية جميعها في مقاطعة هيلونغجيانغ، بالقرب من الحدود مع روسيا، حيث أنشئ مستشفى ميداني للتعامل مع انتشار جديد للمرض مرتبط بالعائدين من الخارج، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

ونقلت السلطات أكثر من ألف شخص إلى مستشفى لتلقي العلاج، بينما يخضع عدد مماثل تقريبا للعزل والمراقبة، يشتبه في أن بعضهم مصاب بـفيروس كورونا الجديد، أو أن نتائج اختباراتهم التشخيصية جاءت إيجابية، لكن دون أن تظهر عليهم أي أعراض للإصابة.

يشار إلى أن إجمالي الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، الذي أعلنت عنه الصين بلغ 4632 حالة وفاة من بين 82788 إصابة، معظمها في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي.