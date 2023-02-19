الأحد 28 رجب 1444 ﻫ - 19 فبراير 2023 |
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الصين لبريطانيا: ازدهارنا أمرٌ مفيد للعالم وليس تهديدًا

منذ 20 دقيقة
رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي

رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي

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اعتبر رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، أنّه يجب على بريطانيا أن تقف موقفًا موضوعيًا وعادلًا من التنمية في الصين.

وقال وانغ يي أثناء لقائه مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في ميونيخ، أمس السبت: “يجب على بريطانيا أن تقف موقفًا موضوعيًا وعادلًا من تنمية الصين، إذ أنّ تحديث الدولة الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار شخص، يعد تقدمًا كبيرًا للحضارة البشرية وأمرًا مفيدًا للعالم وليس تهديدًا”.

وأشار إلى أنه يجب على بكين ولندن “التمسك بالاتجاه الصحيح والمساعدة في التطوير الصحي للعلاقات الثنائية”.

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