الصين: لن نشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة

قال تان كيفي المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الصين لن تشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة، وستبقي دائما على قوتها النووية عند الحد الأدنى الذي يراعي متطلبات الأمن القومي.

كان تان يرد على طلب أحد المراسلين للتعليق على أحدث التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الصين لديها قاذفات أرضية باليستية عابرة للقارات أكثر من الولايات المتحدة، وأنها تخطط لزيادة عدد الرؤوس الحربية التي تمتلكها.

في غضون ذلك، عبرت الخارجية الأميركية،عن قلق الولايات المتحدة حيال ما اعتبرته مساندة من الصين لروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، على خلفية الاتصال بين بوتين وجين بينغ.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية “تدعي بكين الحياد، لكن سلوكها يوضح أنها ما زالت تستثمر في علاقات قوية مع روسيا”، مضيفا أن واشنطن “تراقب أنشطة بكين عن قرب”.