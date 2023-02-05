الصين "مستاءة" بسبب إسقاط منطادها فوق ساحل كارولاينا

قالت وزارة الخارجية الصينية (الأحد 5-2-2023) إنها أبدت استياءها الشديد واعتراضها على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها.

وقالت واشنطن إنها تشتبه بأنه منطاد صيني للتجسس وقد أسقطته طائرة مقاتلة أمريكية قبالة سواحل ولاية ساوث كارولاينا يوم السبت وذلك بعد أسبوع من دخوله المجال الجوي الأمريكي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء إسقاط منطاد التجسس الصيني في أقرب وقت ممكن، وأشاد بمن فعلوا ذلك اليوم.

وأضاف بايدن للصحفيين “لقد نجحنا في التخلص منه، وأريد أن أثني على طيارينا الذين فعلوا ذلك”.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق أن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ويشكل وجوده “انتهاكًا غير مقبول” للسيادة الأميركية.

وقال أوستن في بيان “بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن، نجحت طائرة مقاتلة أميركية في إسقاط منطاد تجسس على ارتفاع عال تابع للصين، في المجال الجوي فوق ساحل كارولاينا الجنوبية”، مضيفا أن بايدن “يضع دائما سلامة الأميركيين أولوية مع الرد بفاعلية على انتهاك غير مقبول لسيادتنا”.