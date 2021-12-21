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الصين مستعدة للمفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي وتدعم مقترحات روسيا حول الضمانات الأمنية

21 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2021 9:54 صباحًا

مبنى الخارجية الصينية

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قالت الخارجية الصينية، إن بكين تؤيد المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، وأكدت أن هذه المقترحات تعزز الحوار بين الدول.

وأضاف مصدر في الوزارة: “تعتقد الصين أن المقترحات الروسية تتوافق في الوضع الحالي، مع المعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وتساعد على زيادة الثقة المتبادلة بين الدول، وتقليل مخاطر النزاعات، ودعم الاستقرار الاستراتيجي العالمي والإقليمي”.

وتابع المصدر القول، إن الصين تدعو دائما إلى حل الخلافات بين الدول بالشكل الصحيح من خلال التشاور وعلى أساس الاحترام المتبادل.

وذكر المصدر الصيني، أن بكين مستعدة لبحث ومناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي، وذلك في إطار الحوار بين الدول النووية الخمس وضمن مؤتمر جنيف لنزع السلاح.

وردا على سؤال، حول هل تحتاج الصين لاتفاقية مع الولايات المتحدة، على غرار تلك التي اقترحتها روسيا على الجانب الأمريكي، قال المصدر: “تلتزم الصين بمفهوم جماعي عام وشامل ومستقر للأمن العالمي، وكانت الصين دائما من بناة السلام العالمي، وساهمت في التنمية العالمية ودعمت النظام الدولي”.

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