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الصين.. مقتل 10 في حريق شقة غرب البلاد

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2022 7:47 صباحًا
الصين

الصين

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ذكر تلفزيون الصين المركزي أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون في حريق شب في شقة بإقليم شينجيانغ بغرب الصين أمس الخميس 24\11\2022.

وقال التلفزيون الحكومي إن الحريق بدأ في الساعة 7:49 مساء الخميس في الطابق الخامس عشر من مبنى مرتفع في أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، ثم امتد إلى طوابق أعلى.

ويخضع إقليم شينجيانغ الشاسع لتدابير الوقاية الشاملة من كوفيد-19، على الرغم من أن التلفزيون الصيني قال إن المبنى السكني يقع في مجمع مصنّف على أنه منخفض المخاطر، وهو مصطلح يستخدم للمناطق التي لا توجد بها حالات كوفيد،‭ ‬وقالت وسائل إعلام رسمية إن السكان تمكنوا من النزول إلى الطابق‭ ‬السفلي.

وهذا ثاني حريق مميت في الصين خلال الايام القليلة الماضية، فقد أودى حريق في مصنع بمدينة أنيانغ بوسط الصين بحياة 38 شخصا هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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