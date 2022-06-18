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الصين.. مقتل 6 أشخاص في انفجار في أحد المصانع

منذ ساعة واحدة
علم الصين

علم الصين

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أكدت السلطات المحلية في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين مقتل ستة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع في أحد المصانع في المقاطعة.

وأفادت شركة سنوبك شنغهاي للبتروكيماويات بأن حريقًا اندلع في أحد مصانع الشركة في شنغهاي في وقت مبكر،السبت، مضيفةً أنه تمت السيطرة على الحريق.

وشوهدت نيران مستعرة تجتاح جزءًا من مصنع مترامي الأطراف تنبعث منها أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في مقطع فيديو نشرته صحيفة شنغهاي ديلي الحكومية المدعومة من الدولة على تويتر.

وقالت شركة سينوبك في منشور على حسابها الرسمي على موقع ويبو إن الحريق “تمت السيطرة عليه بشكل فعال” وإنها كانت تجري عملية “حرق وقائي”.

وأشارت الى أنها تراقب أيضا المركبات العضوية المتطايرة وتأثيرها على منافذ مياه الأمطار، ولم يُكتشَف أي تأثير على البيئة المائية المحيطة.

    المصدر :
  • رويترز
  • سبوتنيك

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