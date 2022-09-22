الصين: موقفنا من أوكرانيا عادل وموضوعي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إن موقف الصين بشأن أوكرانيا سيظل “موضوعيا” و “عادلا”.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس عن وانغ قوله إن الصين تأمل في ألا تتخلى الأطراف كافة عن جهود الحوار.

وتخطط موسكو لتجنيد حوالي 300 ألف جندي في تصعيد واضح لهجومها على أوكرانيا في الحرب التي خلفت آلاف القتلى وشردت الملايين وحولت المدن إلى أنقاض.

والتقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، الأسبوع الماضي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، في أول اجتماع مباشر بينهما منذ أن شنت روسيا ما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في فبراير شباط.

ويأتي لقاء بوتين وشي جين بينغ في أسوأ توقيت منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في ظل تراجع القوات الروسية السريع شمال شرق أوكرانيا، لتفقد في أسبوع الأراضي التي احتلتها في 5 أشهر، ورغم أنه من المبكر للغاية توقع نتيجة الحرب، فإن مجرد احتمال أن تخسر روسيا الحرب يصيب الصين بالتوتر الشديد“.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن بريان هارت، الزميل في مشروع القوة الصيني، بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، قوله إن ”الصين مستعدة لتقديم دعم سياسي ودبلوماسي واقتصادي ضمني لروسيا، ولكن الأمر لن يخرج عن هذا الإطار، كي لا تتضرر الأهداف الاستراتيجية الصينية من خلال دعم موسكو“.