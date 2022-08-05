الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال "المخطئين"

منذ 4 دقائق
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ الجمعة، خلال إفادة دورية إن التصريحات الأخيرة للمسؤولين اليابانيين بشأن التوترات الحالية في مضيق تايوان محاولة لتبرير أفعال “المخطئين”.

وتأتي التصريحات الحادة من بكين بعد أن دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم اليابان، يوم الأربعاء الصين إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

ودفع البيان الصين إلى إلغاء اجتماع كان مقررا بين وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الياباني يوم الأربعاء على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.

    المصدر :
  • رويترز

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