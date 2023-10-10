الصين: نحاول التحقق من مقتل اثنين من المواطنين في إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء إن بكين تحاول التحقق من معلومات تحدثت عن مقتل مواطنين صينيين اثنين في الصراع الدائر في إسرائيل والتأكد منها.

أدلى وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة بهذه التصريحات ردا على تقرير أشار إلى مقتل عاملين صينيين في سديروت بالقرب من حدود قطاع غزة.

قالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان الثلاثاء إن ثلاثة مواطنين نمساويين ويحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية ربما من بين من احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الهجوم الذي شنته يوم السبت انطلاقا من غزة.

وقالت الوزارة “هناك ثلاثة مواطنين نمساويين-إسرائيليين كانوا مقيمين في الآونة الأخيرة في جنوب إسرائيل بشكل منفصل عن بعضهم البعض يمكن أن يكونوا أيضا من بين الكثير من المختطفين الأجانب. ولا يوجد حاليا تأكيد رسمي”.

كما وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية الثلاثاء إن 18 مواطنا تايلانديا قتلوا في اضطرابات إسرائيل وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.