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الصين: واشنطن فشلت في أفغانستان من دون استخلاص العبَر

منذ 13 دقيقة
علما الصين والولايات المتحدة

علما الصين والولايات المتحدة

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اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانع ون بين، أن الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان، لكنها لم تستخلص العبرة من ذلك، وتواصل التدخل السياسي والتلاعب حول العالم.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث الصيني: “غادر العسكريون الأميركيون الذين غزوا أفغانستان منذ 20 عاما، كابل منذ عام واحد. وأصبحت “لحظة كابل” مرادفًا لفشل الغزو الأميركي لأفغانستان. “لحظة كابل” هي فشل خطة التحول الديمقراطي الأميركي. لا يمكن اجتياز طريق الدولة إلى الديمقراطية إلا من قبل شعب هذه البلاد، واعتمادًا على الوضع الحقيقي في البلاد. لا يمكن أن يكون هناك طريق نمطي، وذلك دون ذكر استحالة فرض الديمقراطية الأميركية على الآخرين من الخارج”.

وأشار الدبلوماسي إلى أن ما حدث في كابل منذ عام واحد أصبح فشلًا لاستراتيجية الهيمنة الأميركية، كما أثبت أن الولايات المتحدة لا تسترشد إلا بمصالحها الخاصة وتتجاهل حتى مصالح حلفائها الذي كانوا يدعمون أعمالها في أفغانستان على مدى 20 سنة.

وأضاف: “بعد انتهاء “الحرب الباردة” كانت الولايات المتحدة تقوم تحت شعار ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالغزو والتدخل في كل مكان، وتثير انقسامًا ومواجهات لتحقيق أهدافها الجيوسياسية وكان المجتمع الدولي في كل مكان يعارضه”.

في السياق نفسه، رأى المسؤول الصيني أن الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان، لكنها لم تستخلص العبرة منه وقامت بتجميد أصول العملة الأفغانية بقيمة 7 مليارات دولار، وخلقت حواجز لتنمية وإعادة إعمار البلاد، كما تواصل القيام بالتدخل السياسي والتلاعب في جميع أنحاء العالم بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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