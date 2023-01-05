الصين والفلبين تتفقان على معالجة النزاعات سلميا

قالت الصين والفلبين في بيان مشترك، الخميس، إنهما اتفقتا على فتح قناة للاتصالات المباشرة بين وزارتي الخارجية في البلدين بشأن بحر الصين الجنوبي لمعالجة النزاعات سلميا.

يأتي البيان المشترك، الذي تضمن 14 اتفاقية تهدف لتهدئة التوتر الأمني وتعزيز التعاون الاقتصادي، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان لإصلاح العلاقات التي تضررت بعد أن سعت الفلبين إلى قرار تحكيم عام 2016 قضى ببطلان مطالبات الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي.

وعبرت الفلبين في السابق عن مخاوف بشأن أنشطة بناء صينية و”احتشاد” سفن بكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز والموارد السمكية.

وفي البيان المشترك الذي صدر بعد لقاء الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين أمس الأربعاء، أكد الزعيمان مجددا أن كلا من البلدين سيحترم سيادة الآخر وسلامة أراضيه.

كما اتفق الجانبان على استئناف المحادثات بشأن التنقيب عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي ومناقشة التعاون في مجالات تشمل الطاقة والسيارات الكهربائية.

وأكد البلدان مجددا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار وكذلك حرية الملاحة والتحليق في منطقة بحر الصين الجنوبي.

واتفقا على تعزيز التجارة الثنائية بهدف العودة لحجم التجارة في فترة ما قبل الجائحة وأيضا تجاوزه.