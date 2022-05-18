الصين والولايات المتحدة تناقشان الأمن الإقليمي

أعلن البيت الأبيض أنّ مستشار الرئيس “جو بايدن” للأمن القومي “جيك سوليفان” تحدّث هاتفيا اليوم الأربعاء مع كبير الدبلوماسيين الصينيين “يانغ جيه تشي”، في مكالمة تركزت على قضايا الأمن الإقليمي وحظر انتشار الأسلحة النووية.

وسيقوم بايدن بزيارة لآسيا في الفترة من 20 إلى 24 مايو أيار، تشمل كوريا الجنوبية واليابان، في رحلة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الحلفاء والشركاء بمنطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل المنافسة الأميركية المتزايدة مع الصين.

وفي بيان قصير، أشار البيت الأبيض الى أنّ سوليفان ويانغ “ناقشا أيضا حرب روسيا على أوكرانيا وقضايا أخرى تخص العلاقات الأمريكية الصينية” دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكانت آخر مرة التقيا فيها في روما في مارس آذار، قبيل مكالمة أجراها بايدن في ذلك الشهر مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، والتي حذر خلالها الرئيس الأميركي شي من العواقب إذا قدمت بكين دعمًا ماديًا لحرب لموسكو في أوكرانيا.

ورفضت الصين، التي أعلنت قبل أسابيع من الغزو الروسي عن شراكة “بلا حدود” مع موسكو، التنديد بأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانتقدت العقوبات الغربية الشاملة على روسيا.

لكن بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحرب، يقول مسؤولون أميركيون كبار إنهم لم يرصدوا دعمًا عسكريًا واقتصاديًا صينيًا صريحًا لروسيا، وهو تطور موضع ترحيب وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.