الصين وروسيا تنددان بالضربات الإسرائيلية على قطر

رجل يسير بالقرب من مبنى متضرر، عقب هجوم إسرائيلي على قادة حماس، في الدوحة، قطر، 9 سبتمبر 2025. رويترز

نددت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء بالهجمات الإسرائيلية على الدوحة، مؤكدة معارضتها الشديدة لانتهاك إسرائيل لسيادة قطر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المحتمل الذي قد تؤدي إليه هذه الهجمات.

من جانبها قالت الخارجية الروسية أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كما دغت جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط إلى تجنب التصعيد.

وأضافت الوزارة أن الضربة الإسرائيلية على الدوحة تهدف لتقويض الجهود الدولية للتسوية السلمية في الشرق الأوسط.

اجتماع لمجلس الأمن

وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، طلبت عقد اجتماع للمجلس بطلب من قطر.

وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء -نقلا عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهم- نبأ الدعوة للاجتماع. وأوضح الدبلوماسيون أن الجزائر طالبت بأن يتم عقد الاجتماع في وقت لاحق اليوم.

ومن جانب آخر أوضحت الجزيرة أن الطلب الجزائري حظي بتأييد من جانب باكستان التي هي أيضا عضو بمجلس الأمن حاليا وكذلك الصومال، وبدعم من بريطانيا وفرنسا.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن الجلسة ستعقد في الساعة السابعة من مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، وقوع سلسلة انفجارات، وتحديداً في حي كتارا، واستهدفت الضربة الإسرائيلية في الدوحة وفد حماس للتفاوض أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادتها نجت من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفتها في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، لكن الهجوم خلّف عددا من الشهداء من بينهم نجل القيادي خليل الحية ومدير مكتبه وعنصر بقوة الأمن الداخلي القطري.