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الصين: وزير الدفاع سيزور روسيا من 16 إلى 19 أبريل

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2023 10:59 صباحًا
علما الصين وروسيا

علما الصين وروسيا

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قالت وزارة الدفاع الصينية الجمعة إن الوزير لي شانغ فو سيزور روسيا في الفترة من 16 إلى 19 أبريل نيسان وسيلتقي بمسؤولين عسكريين روس.

هذا وقد قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في وقت سابق إنه سيكون من الصعب جدا، إن لم يكن مستحيلا، أن تثق أوروبا بالصين إذا لم تحاول إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات منشورة على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي كان من المقرر أن يدلي بها بوريل في مؤسسة بحثية في بكين اليوم الجمعة 15\4\2023، لكنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى الصين لأنه أصيب بكوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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