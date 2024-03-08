الصين وسويسرا تصران على مشاركة روسيا في القمة حول أوكرانيا

نقلت صحيفة South China Morning Post عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة أن الصين وسويسرا تصران على دعوة روسيا لحضور قمة السلام حول أوكرانيا في سويسرا.

وذكرت الصحيفة أن مصادر قريبة من المفاوضات قالت إن البلدين يتقاسمان وجهة نظر “براغماتية” حول كيفية تحقيق السلام، وأن الصيغة التي لا تضم ​​الجانبين قد تصبح شبيهة بـ”قرية بوتيمكين”.

وأشارت إلى أن برن وبكين لا تريان أن خيار المفاوضات دون مشاركة روسيا أمر واقعي.

وذكر مطلعون على الاجتماع للصحيفة أن الممثل الخاص للصين للشؤون الأوراسية، لي هوي، أخبر ممثلي الاتحاد الأوروبي أن القمة “لا يمكن أن تكون مؤتمرا يتم فيه تطوير خطة لخنق الروس”.

كما وصفت مصادر من دول الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطة بأنها “غير ناجحة”، لكنها ستستمر في الاسترشاد بكييف عند اتخاذ القرار.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي فرنسي قوله: “أشك في أن موسكو ستأتي. وإذا حدث هذا قبل الانتخابات (للبرلمان الأوروبي)، فسيكون هناك ضغوط من فرنسا ودول أخرى حتى لا نخلق انطباعا بأننا أقل شأنا من روسيا إلى حد ما”.