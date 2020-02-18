أخبار العالم

الصين..وفيات “فيروس كورونا” تخطت 1800 شخص

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشفت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء أنّ حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت 1,800 شخص في الصين القارية، بعد وفاة 93 شخصا في مقاطعة هوبي.

وأحصت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي التي بدأ منها انتشار الفيروس، 1,807 إصابة جديدة الثلاثاء، في تراجع عن إحصائية الاثنين.

وسجلت الصين 1886 حالة إصابة جديدة بكورونا الاثنين ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 72436 شخصا.

المزيد من الأخبار

اعتقلت 30 مرة في 4 أشهر.. قصة سيدة تركية تناضل من أجل حرية…

تقرير: أردوغان وصهره يتعاملان مع ”صندوق الثروة التركي“…

وتعتبر السلطات الصينية أنّ انتشار الفيروس بدأ ضبطه، خاصة أنّ أعداد المصابين خارج مقاطعة هوباي باتت تتراجع يوما تلو آخر.

غير أنّ مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبرييسوس حذر الإثنين من الإفراط بالتفاؤل. وقال إنّ نزعة انخفاض أعداد الإصابات الجديدة “يجب أن يفسّر بكثير من الحذر”.

وقال لصحافيين إنّ “النزعات يمكن أن تتغير حين يصاب شعب جديد. من المبكر جداً التأكيد أن التراجع سيستمر”، مضيفاً أنّ “كل السيناريوات لا تزال واردة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

ترامب: لو لم أكن رئيساً لرفعت دعوى على الجميع في كل مكان

أخبار العالم

وسط مقاطعة شعبية.. خامنئي يحشد للانتخابات في إيران

أخبار العالم

قبل زيارة ترامب.. لماذا تبني الهند “سور النصف كيلومتر”؟

أخبار العالم

حفتر يؤكد للسفير الأميركي ضرورة إخراج “مرتزقة تركيا”

أخبار العالم

كورونا يفرض “الحصار” على 150 مليون صيني

أخبار العالم

تدريب عسكري مصري فرنسي في البحرين الأحمر والمتوسط