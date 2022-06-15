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الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا تُقلق روسيا

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2022 10:05 مساءً
غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز

غارات جوية إسرائيلية على سوريا، أرشيفية - رويترز

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عبرت موسكو الأربعاء الواقع في 15 حزيران، عن “قلقها البالغ” لسفير إسرائيل بعد الضربات الجوية التي أغلقت مطار دمشق الدولي الأسبوع الماضي، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان.

وقالت الوزارة بعد أن التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بالسفير الإسرائيلي ألكسندر بن تسفي في موسكو: “جرى التعبير مجددا عن القلق الشديد إزاء هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في العاشر من حزيران على مطار دمشق المدني، والذي دمر المدرج ومعدات الملاحة وعطل حركة الملاحة الجوية المدنية الدولية”.

وأضافت: “أُبلغ السفير بأن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي بخصوص الضربة.. غير مقنع وبأن موسكو تتوقع إيضاحات إضافية”.

وكانت إسرائيل، نددت في 26 شباط بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفته بأنه “انتهاك خطير للنظام الدولي”، لكنها تلتزم الصمت إلى حد بعيد منذ ذلك الحين إزاء تصرفات موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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