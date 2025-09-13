الضفة.. استشهاد فلسطيني برام الله واعتداءات من المستوطنين في الخليل

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، في مدينة رام الله متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام، في حين أصيب فلسطينيون جراء تعرضهم للضرب من قبل مستوطنين في مدينة الخليل.

وقالت مصادر للجزيرة إن الشاب محمد عيسى علوي استشهد متأثرا بجراحه التي أُصيب بها قبل أيام برصاص مستوطنين في بلدة دير جرير شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية أن الشهيد نُقل إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته بجراح خطيرة، عقب إطلاق مستوطنين الرصاص على مجموعة من الشبان قرب الطريق الواصل بين دير جرير وسلواد.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء السبت بلدات عدة في محافظة رام الله والبيرة، من بينها بلعين، وبيتونيا، والمغير، وترمسعيا، وكفر نعمة. ودهمت القوات محالا تجارية في بيتونيا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، واعتلى القناصة أسطح المباني.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قريتي شقبا وشبتين، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين.

تطورات أخرى

وفي تطورات أخرى، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم سيدة، واعتُقل اثنان آخران، إثر اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على قريتي الركيز والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتسجيل 3 إصابات جراء الضرب المباشر بالحجارة والعصي، في حين نقلت سيدة إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أُصيب مسن فلسطيني يعاني من بتر سابق في ساقه، بعد اعتداء جديد عليه من قبل المستوطنين في قرية الركيز، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد سجل شهر أغسطس/آب الماضي أكثر من 1613 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بينها 431 اعتداء نفذها مستوطنون، و1182 اعتداء ارتكبتها قوات الاحتلال، تركزت في محافظات رام الله ونابلس والخليل.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، فضلا عن إصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.