الضفة.. الجيش الإسرائيلي يفجر منزل فلسطيني استشهد في اشتباك العام الماضي

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتفجير منزل في بلدة دير إبزيع غربي رام الله وسط الضفة الغربية، وهو للفلسطيني مجاهد كراجة الذي قتل في اشتباك العام الماضي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية.

وذكر مراسل الأناضول، أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت فجر الأربعاء بلدة دير إبزيع، وشرعت طواقم هندسية في تفخيخ منزل كراجة قبل أن تفجّره.

وبيّن أن القوات قامت بإخلاء المبنى المكون من طابقين من السكان وعملت على تفخيخه بالقنابل ثم فجّرت الطابق العلوي.

وقتل كراجة في 22 آذار/ مارس 2024، بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيّرة.

وجاء مقتله إثر اشتباك مع قوات إسرائيلية ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 6 آخرين، بعد ساعات من تنفيذه عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية.

ويأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.