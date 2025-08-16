السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
الضفة.. الجيش الإسرائيلي يقتحم المغير ويفقد فتى حياته خلال إطلاق النار

منذ 5 دقائق
القوات الإسرائيلية بالضفة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت إن شابا في الثامنة عشرة من عمره استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان “باستشهاد الشاب حمدان أبو عليا (18 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة المغير شمال رام الله”.

وأكد مسؤول فلسطيني استشهاد الشاب.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن استشهاد أبو عليا.

وقال مرزوق أبو نعيم عضو المجلس المحلي في بلدة المغير “دخلت حوالي ثماني (سيارات) جيب عسكرية للبلدة بعد انتهاء مواجهات مع المستوطنين أحرق خلالها المستوطنون أربع سيارات وعدد من المزارع تعود لسكان المغير وأبو فلاح المجاورة”.

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز “الجيش اقتحم البلدة ولا نعلم لماذا.. وأطلق الرصاص الحي مما أدى الى استشهاد الفتى حمدان”.

وشهدت الضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية مواجهات بين السكان والمستوطنين أدت الى استشهاد شاب من بلدة دوما جنوب مدينة نابلس إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات المواطنين.

    المصدر :
  • رويترز

