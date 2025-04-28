الضفة.. الجيش الإسرائيلي يهدم 5 منازل في إذنا بزعم "البناء دون ترخيص"

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 5 منازل فلسطينية في بلدة إذنا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بزعم “البناء دون ترخيص”.

وقال شهود عيان للأناضول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل رفقة جرافات عسكرية وحاصرت 5 منازل قبل أن تهدمها بزعم “البناء دون ترخيص”.

وأوضح الشهود أن من بين المنازل اثنين مأهولين وثلاثة قيد الإنشاء لعائلة الجيتاوي الفلسطينية.

وقال عيد الجيتاوي، صاحب أحد المنازل للأناضول، إنه يسكن في المنزل منذ 3 سنوات فيما وصله إخطار إسرائيلي بالهدم قبل 3 أشهر.

وبين أن المنازل تعود لعائلته حيث أقيمت على أرض خاصة، وتابع: “صباح اليوم تحولت المنازل إلى كومة من الردم بفعل جرافات الاحتلال”.

وبين أن كل منزل كان يؤوي 15 فردا على الأقل، فيما بقيت العائلات بعد هدم منازلها دون مأوى، وفق قوله.

وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة “جيم” من الضفة دون تراخيص يعد الحصول عليها “شبه مستحيل” وفق فلسطينيين.

وبموجب الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 “أوسلو 2” بين إسرائيل والفلسطينيين، تم تصنيف المنطقة “جيم” على أنها خاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.

​​​​​​​يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات ومدن الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.