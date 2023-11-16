الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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الضفة الغربية.. إصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب بيت لحم

منذ 39 ثانية
من موقع الهجوم في بيت لحم

من موقع الهجوم في بيت لحم

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أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، الخميس، إصابة 5 إسرائيليين بجراح، أحدهم في حالة خطيرة، في عملية إطلاق نار عند حاجز النفق قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه عدد من المهاجمين، وتم تحييد بعضهم.

وأضافت أن الترجيحات تشير إلى أن 3 فلسطينيين شاركوا في الهجوم، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وإلى ذلك، نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، الخميس، أنها اشتبكت مع قوات إسرائيلية في قرية بجنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت كتائب القسام عبر “تليغرام” أنها استهدفت القوات التي اقتحمت قرية كفر دان بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة شهاب الإخبارية أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي، إن عددا من المدن والقرى في الضفة الغربية شهدت عمليات اقتحام تخللها إطلاق نار واشتباكات.

وأضافوا أن بلدة دورا في محافظة الخليل جنوب الضفة، تشهد عملية اقتحام ومداهمة عدد من منازل المواطنين.وأكدوا اعتقال 10 فلسطينيين على الأقل من البلدة.

كما تعرضت مدينتا الخليل وبيت لحم لعمليات اقتحام.

وتوغلت قوة إسرائيلية في بلدة كفر ذان في جني، وبلدة قصرة في نابلس، حيث اعتقل الجيش فلسطينيا واحدا على الأقل بعد مداهمة منزله.

وأيضا شهدت عدة قرى في قلقيلية كذلك عمليات اقتحام.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عدة فلسطينيين من مدينة أريحا بعد أن اقتحمتها للمرة الثانية خلال ساعات قليلة وداهمت عدة منازل في بلدتين بجنين.

وذكرت الوكالة أن الجيش شن حملة تمشيط وتفتيش واسعة في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وقرية زبوبا في غربها.

    المصدر :
  • العربية

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