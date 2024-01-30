الضفة الغربية تشتعل.. وجيش الاحتلال يغتال 3 شبان داخل مستشفى بجنين

بينما يستمر جيش الاحتلال بقصف قطاع غزة بشكل يومي دون توقف، ايضاً تشتعل ساحة المعركة من ناحية الضفة الغربية، بحيث تم اغتيال اليوم الثلاثاء 30\1\2024، 3 شبان داخل مستشفى في جنين كما وقام جيش الاحتلال بسلسلة من الاقتحامات فيما اشتبك مع المقاومين في طولكرم.

وبحسب مراسل الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت 3 شبان فلسطينيين داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين صباح اليوم الثلاثاء 30\1\2024، كما اقتحمت مخيمات ومدنا وبلدات في الضفة الغربية وخرّبت البنية التحتية في بعضها، بينما اشتبك معها مقاومون في طولكرم.

وأوضح مراسل الجزيرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المستشفى الواقع بالمنطقة الغربية من المدينة في ظل اشتباكات عنيفة.

وقال إن اشتباكات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين في محاور حارة البلاونة وحي المدارس بمخيم طولكرم شمالي الضفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المخيم ودفعت بتعزيزات جديدة.

كما اقتحمت القوات مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وأرسلت عشرات الآليات مدعومة بجرافات قبل إعلان حظر التجوال في المخيم.

ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد تظهر قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف وتدمير للبنى التحتية في شوارع المخيم.

وفي شمالي الضفة الغربية أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مقاومين.

وشملت الاقتحامات الجديدة في المنطقة بلدة عزون في محيط مدينة قلقيلية وبلدة يعبد قرب جنين.

وفي وسط الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم بلدة سنجل شمال رام الله واعتدت على فلسطينيين وأغلقت جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية.

ومنعت تلك القوات السكان من الدخول والخروج من البلدة من ساعات المساء حتى الصباح.

وفي جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشباب الفلسطينيين، بينهم أسير سابق، خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

ودهم الجنود الإسرائيليون بعض المنازل وفتشوها قبل أن ينسحبوا من المخيم.

وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل من جنين والخليل وبيت لحم.

وبذلك يرتفع إلى 58 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 377 شهيدا.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام، بينما تجاوز عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا 6300 معتقل.