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الضفة الغربية تغلي.. فصائل المقاومة تحذر أجهزة أمن السلطة من حرب داخلية!

منذ 31 دقيقة
عناصر من كتائب شهداء الأقصى

عناصر من كتائب شهداء الأقصى

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حذرت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من التعرض لمجاهديها، معتبرة أن المساس بهم هو خط أحمر وكل من يحاول القيام بذلك بهم سيلقى الرد الأليم.

وطالبت الكتائب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بكف أيديها عن المقاومين وبالإفراج عن المحتجزين منهم لديها.

وأضافت في بيانها “مجاهدونا خط أحمر وكل من يحاول المساس بهم سيلقى الرد الأليم”.

من جهتها، قالت كتيبة قفين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية تجاه المقاومين اليوم هو عمل شنيع ومعاونة للاحتلال.

واعتبرت أن أي مساس بأحد المقاومين من طولكرم حتى جنين سيقابل برد قاس وواضح.

وأضافت “نقول للمسؤولين لا تقودونا نحو حرب داخلية لا يستفيد منها إلا إسرائيل وجواسيسها”.

وكانت الاشتباكات قد تجددت في مناطق عدة بطولكرم بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية، واندلعت هذه الاشتباكات عقب محاولة الأجهزة الأمنية اعتقال شبان في طولكرم.

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