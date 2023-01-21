السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية

منذ 6 دقائق
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا السبت في الضفة الغربية المحتلة بعد أن حاول، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي، طعن أحد السكان اليهود.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بمقتل “المواطن طارق عودة يوسف معالي، 42 عاما، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب مدينة رام الله”.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن شخصا حاول طعن أحد السكان في مزرعة سديه افرايم اليهودية وتم منعه.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خلال العام الماضي، بعد تصعيد الغارات الإسرائيلية ردا على سلسلة من الهجمات الفلسطينية في شوارع بمدن إسرائيل. وقتلت القوات الاسرائيلية ما لا يقل عن 18 فلسطينيا من بينهم مسلحون ومدنيون في الضفة الغربية منذ الأول من يناير كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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