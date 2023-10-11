عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع قتلى المواجهات في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى قبل 5 أيام إلى 23 قتيلاً و130 جريحاً سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية في كل من القدس وجنين وطولكرم.

يأتي ذلك فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن إسرائيلياً أصيب بجراح متوسطة جراء عملية إطلاق نار وقعت عن حاجز النفق في مدينة القدس.

وأوضحت الهيئة أن الجنود الذين كانوا عند الحاجز ردوا بإطلاق النار ما أدى إلى “تحييد” مطلق النار، ويشير مصطلح “تحييد” عادة إلى قتل المنفذ.

وأوضحت هيئة البث أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية نقلت الإسرائيلي المصاب إلى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.

مواجهات في الضفة الغربية

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن شابين فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي إثر مواجهات في القدس، إضافة إلى مقتل شاب آخر في طولكرم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة في طولكرم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة وصول قتيلين، إضافة إلى ثلاثة جرحى اثنان منهم في حالة حرجة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

وفي بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، توفي شاب مساء الثلاثاء بعد إصابته بشظايا نتيجة اعتراض صواريخ من “القبة الحديدية” سقطت على مدخل البلدة.

وقال شهود عيان إن شظايا الصاروخ تسببت بمقتل شاب كان يقف أمام منزله، وإصابة ستة مواطنين بينهم إصابتان حرجتان، فيما وصفت حالة الأربعة الآخرين بالمستقرة، وتم نقلهم إلى المستشفى الحكومي في مدينة طولكرم.