الضفة.. القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وتطلق قذائف "إنيرجا" تجاه منزل

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أطلقت قذائف “إنيرجا” تجاه منزل خلال اقتحامها مدينة رام الله.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بعد مداهمة منازل عدة وتفتيشها، وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات شملت أسيرين محررين، إلى جانب آخرين من منطقة بلاطة البلد شرق نابلس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة سردا شمال رام الله، حيث حاصرت منزلا داخل البلدة.

وخلال العملية أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقذائف “إنيرجا”، مما أدى إلى احتراق أجزاء من المنزل.

وفجرت قوات الاحتلال أجزاء واسعة من المنزل بعد اعتقال أحد المواطنين من داخله.

كما اقتحمت قوة أخرى بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلت شابا عقب محاصرة منزله، في حين داهمت عددا من المحال التجارية وخلعت أبوابها.

وداهمت قوات الاحتلال مقهى في شارع ركب، وألحقت به خرابا واسعا.

وفي بيت لحم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة شاب في مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب المحافظة، إثر تعرضه لعيارات نارية في ساقه، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جنين، نفّذت قوات الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في بلدة برقين غرب المدينة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة اعتقال أكثر من 75 فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبالتوازي مع الإبادة الجارية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب مكتب الاتصال الحكومي الفلسطيني.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا، و165 ألفا و925 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح المئات.