الضفة.. مستوطنون يقطعون أنابيب مياه شمال أريحا في إطار محاولات التهجير القسري

قام مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، بقطع خطوط المياه عن تجمع فلسطيني بدوي شمال مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، أن “مجموعة من المستوطنين قطعوا خطوط المياه الممتدة من نبع العوجا، والتي توصل المياه إلى بيوت المواطنين في تجمع شلال العوجا، شمال مدينة أريحا”.

وقال مليحات، في بيان، إن المستوطنين “نفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل السكان، وقاموا بتقطيع أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا”.

وأضاف أن تلك “التصرفات الاستفزازية تأتي في سياق محاولات تهجير السكان قسرًا من أراضيهم، ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف تفريغ الأغوار الفلسطينية من سكانها الأصليين”.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) نفذ مستوطنون 860 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2025 منها “اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية، والاعتداء على الممتلكات وتجريف أراض” وغيرها.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة؛ صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.