أخبار العالم

الطائرة الأوكرانية.. إيران تعجز عن تفريغ الصندوقين الأسودين

أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها لم تتمكن من تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطها الحرس الثوري بصاروخ عن طريق الخطأ فوق طهران مطلع يناير الجاري.

 

وذكرت هيئة الطيران المدني في إيران أنها لم تستطع تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي قتل كان من كان على متنها وعددهم 176 شخصا، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأضافت أنها طلبت معدات ضرورية من أميركا وفرنسا من أجل تفريغ بيانات الصندوقين في إيران، لكنها “لم تتلق ردا إيجابيا حتى الآن”.

وأصبح الصندوقان الأسودان مثار جدل بين إيران والدول التي لها رعايا قتلوا في إسقاط الطائرة الأوكرانية في 8 يناير الجاري.

المزيد من الأخبار

الجنيه السوداني يتهاوى لأدنى مستوياته والأسعار تتصاعد بلا توقف

ترمب… عين على دافوس وأخرى تراقب محاولات عزله في واشنطن

وتصر كل من أوكرانيا وكندا على ضرورة تسليم الصندوقين الأسودين، فيما تقول طهران إنها تعتزم الاحتفاظ بالصندوقين الأسودين، على الأقل في الوقت الحالي.

وجاء موقف إيران المتشدد بعدما أعلنت في وقت سابق أنها ستسلم الصندوقين إلى كييف، لكنها تراجعت عن ذلك.

وربما تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين، خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وبعد أيام من الإنكار، أقرت إيران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخ أطلقه الحرس الثوري على الطائرة التي كانت أقلعت لتوها من مطار الخميني في طهران.

المصدر سكاي نيوز
شاهد أيضاً
أخبار العالم

اليمن.. مقتل قائد كتيبة الموت في نهم وأسر عناصرها

أخبار العالم

كر وفر بين المحتجين والأمن في البصرة.. ومقتل شاب بكربلاء

أخبار العالم

العراق.. اعتقالات وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد

أخبار العالم

«مؤتمر برلين» يحث الأطراف الليبية على عدم استهداف المنشآت النفطية

أخبار العالم

بعد تسجيل مسرب.. استقالة رئيس وزراء أوكرانيا

أخبار العالم

عقوبات أمريكية على جنرال إيراني “قمع تظاهرات بشكل دموي”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WP_Optimize() in /var/www/wp-content/plugins/wp-optimize-premium/cache/file-based-page-cache-functions.php:149 Stack trace: #0 [internal function]: wpo_cache('\t<!DOCTYPE html...', 9) #1 /var/www/wp-includes/functions.php(4552): ob_end_flush() #2 /var/www/wp-includes/class-wp-hook.php(288): wp_ob_end_flush_all('') #3 /var/www/wp-includes/class-wp-hook.php(312): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /var/www/wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #5 /var/www/wp-includes/load.php(947): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /var/www/wp-content/plugins/wp-optimize-premium/cache/file-based-page-cache-functions.php on line 149