الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية ستطال خامنئي وحرسه الثوري

أكد مستشار عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أن الأسر تقاضي الحرس الثوري الإيراني ومرشد إيران، علي خامنئي، أمام محكمة كندية.

وقال أردشير زارع زاده، رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورونتو في مقابلة مع قناة العربية أن “المحكمة الكندية اقتنعت أن إيران تماطل في القضية”.

كما أضاف أن “نظام إيران عرض تعويضات مقابل إنهاء القضية”.

إلى ذلك شدد على أن “كل أسرة قادرة على ملاحقة نظام إيران بشكل فردي”، لافتاً إلى أن “الأسر تريد معرفة الحقيقة ونظام إيران يخفيها”.

وأوضح أن “إسقاط الطائرة عمل إرهابي تم تنفيذه عن عمد”.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو سينيك، كان قد أكد في مقابلة سابقة مع قناة “أوكرانيا 24” التلفزيونية: “أن إيران لم تعلن حتى الآن أسماء المشتبه في ضلوعهم بإسقاط الطائرة المنكوبة”.

كما وجه انتقادات إلى طهران وتعاملها مع هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى.