الطاقة التي انبعثت من زلزال تركيا تعادل قوة 500 قنبلة نووية

قال هالوك تاتار المدير العام لإدارة الكوارث والطوارئ التركية، السبت، إن الطاقة التي انبعثت من الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7،7 درجات، واستمر 65 ثانية “كانت تعادل 500 قنبلة ذرية”.

ولم يذكر تاتار في مؤتمر صحفي عقده، السبت، جديدا يتعلق بالزلزال الثاني، سوى أن مدته كانت 45 ثانية، وبذلك تكون المنطقة اهتزت طوال دقيقة و50 ثانية، وأدى اهتزازها إلى مصرع أكثر من 24 ألف شخص تقريبا، منهم أكثر من 21 ألفا بتركيا.

وقال تاتار، تعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال الذي حدث فجر الاثنين الماضي: “إننا لم نلاحظ تدفقا لحمم بركانية أو رماد، ولا تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال”، وكشف أن المنطقة تعرضت لهزات أرضية منذ صباح اليوم في ولايات كهرمان ماراش وملاطية وأديامان وغازي عنتاب. كما أكد تسجيل 1.891 هزة ارتدادية منذ الزلزال،و أن 92,697 شخصا تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة.

بعد مرور ستة أيام على الزلزال المدمّر الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص يتضاءل الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا.

وفي تركيا، ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا إلى 21,043 بحسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم السبت. وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.