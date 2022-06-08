الطاقة الذرية: إيران بدأت تركيب أجهزة طرد متطورة بمحطة تحت الأرض

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز (آي.آر-6) في مجموعة واحدة بمحطة تخصيب تحت الأرض في نطنز بما يتماشى مع ما أعلنته من فترة طويلة، لكنها تعتزم الآن إضافة مجموعتين أخريين.

وأضافت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء، اطلعت عليه رويترز وأكدته الوكالة، “في 6 يونيو 2022، تحققت الوكالة… من أن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في مجموعة واحدة سبق أن أبلغت بها إيران الوكالة”، مضيفة أن التركيب في المجموعتين الأخريين لم يبدأ بعد.

إيران تقرر إزالة كاميرتي مراقبة

قالت إيران اليوم الأربعاء إنها ستزيل كاميرتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحدى منشآتها لتخصيب اليورانيوم بينما يستعد مجلس محافظي الوكالة لإصدار قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها إجابات شافية لأسئلة الوكالة بشأن آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

وتتخذ إيراه هذه الخطوة على الأرجح إما لمنع اتخاذ إجراء أشد أو كرد استباقي على مسودة القرار التي يتم مناقشتها في مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة. وقال عدد من الدبلوماسيين إن مسودة القرار ستحظى بالتأييد بسهولة على الأرجح إذ لم تعبر عن معارضة قوية حتى الآن سوى روسيا حليفة إيران.

وطرحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مشروع القرار على المجلس. ويشير القرار إلى “القلق العميق” لمجلس المحافظين من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار نتيجة لعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويدعو إيران إلى قبول عرض إجراء مزيد من المحادثات “دون تأخير”.

أمر مؤسف

قالت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن قيام إيران بإزالة اثنتين من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون شيئا مؤسفا وسيؤدي إلى نتائج عكسية. جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لاستصدار قرار ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بيان أمريكي أمام اجتماع مجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل التصويت على مسودة القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة “إذا كانت التقارير، التي تفيد بأن إيران تخطط لتقليص الشفافية ردا على هذا القرار، دقيقة فسيكون هذا أمرا مؤسفا للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية على خلاف النتائج الدبلوماسية التي نسعى إليها. نحن لا نسعى للتصعيد مع ايران”.