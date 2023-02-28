الطاقة الذرية: المناقشات مع إيران مستمرة بشأن تخصيب اليورانيوم

أكد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز، الثلاثاء، أن الوكالة تجري مناقشات مع إيران حول منشأ جزيئات يورانيوم مخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 83.7 بالمئة في منشأة فوردو، وهي نسبة قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وقال التقرير “أبلغت إيران الوكالة بأن التقلبات غير المقصودة في مستويات التخصيب ربما حدثت خلال الفترة الانتقالية وقت بدء عملية التخصيب لدرجة نقاء 60 بالمئة في (نوفمبر 2022) أو في أثناء استبدال أسطوانة التغذية”. وأفاد التقرير السري للوكالة بأن المباحثات جارية بين الوكالة وإيران لتوضيح الأمر.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران في وقت سابق من هذا الشهر لعدم إبلاغها بإجراء تعديل “جوهري” في ربط سلسلتين، أو مجموعتين، من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة في فوردو. وقال دبلوماسيون إن التعديل يعني أن إيران يمكن أن تتحول بسرعة إلى مستوى أعلى من التخصيب.

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى عام 2015 والذي نص على رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

وردت إيران على إعادة فرض العقوبات الأمريكية بخرق تلك القيود وتجاوزها لدرجة أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قال إن الاتفاق الآن مثل “قوقعة فارغة”.