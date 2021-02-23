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"الطاقة الذرية": على إيران إعطاء إجابات بشأن آثار اليورانيوم التي عثر عليها

23 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 7:21 مساءً
وكالة الطاقة الذرية

وكالة الطاقة الدولية

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إنه ينبغي على إيران أن تعطي إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عثر عليها في غير مكانها.

وأضاف غروسي، اليوم الثلاثاء، أن “الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية”.

وكانت وكالة “رويترز” نقلت عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

وأوقفت إيران العمل بالبروتوكول الإضافي ضمن الاتفاق النووي المتعلق بتفتيش منشآتها النووية اعتبارا من اليوم.

وفي الأثناء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات وذلك بحسب RT

 

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