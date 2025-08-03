الطاقة الذرية: قصف منشآت قرب مفاعل زاباروجيا يهدد السلامة النووية

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن تعرض منشآت الدعم التابعة لمحطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا للقصف.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن أصوات انفجارات سمعت بالقرب من محطة زاباروجيا النووية، وأن منشأة داعمة قريبة من المحطة تعرضت لهجوم.

وأفادت المحطة لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المنشأة تعرضت للقصف بنيران مدفعية وطائرات مسيرة بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (6:00 تغ)، بينما رصد فريق الوكالة حركة عسكرية في المنطقة في نفس التوقيت.

وأشار البيان إلى تصاعد أعمدة الدخان من منشأة تقع على بعد حوالي 1200 متر من المحطة النووية.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، قوله: “أي هجوم يقع بالقرب من محطة نووية، مهما كان هدفه، يشكل خطرًا محتملاً على السلامة النووية ويجب منعه”.

وناشد غروسي، القوات العسكرية بأن تبدي أقصى درجات ضبط النفس بالقرب من المنشآت النووية، لتفادي وقوع خطر حادث نووي.