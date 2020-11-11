“الطاقة الذرية”: مخزون إيران من اليورانيوم يتجاوز الحد المسموح بـ 12 مرة

لاتزال ايران تمعن في السير في برنامجها النووي، وقد طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها اليوم تقديم توضيحات جديدة حول موقع نووي مشتبه فيه، معتبرة أنّ المعلومات التي وفرتها “تفتقر للمصداقية”، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، اليوم.

وتواصل طهران مراكمة اليورانيوم المخصّب عقب الانسحاب الأميركي الأحادي من الاتفاق النووي الموقع في 2015 في فيينا، إذ أشار التقرير إلى أنّ نسبة اليورانيوم منخفض التخصيب تخطت بـ12 مرة السقف المسموح به.

في المقلب الآخر، كشف تقرير للوكالة الدولية أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض والتي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة آي.آر-1.

كانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق، بأنها ستنقل ثلاث مجموعات من أجهزة تخصيب اليورانيوم من محطة تجريبية فوق الأرض في موقع نطنز النووي، إلى محطة تحت الأرض بعد أن احترقت ورشة أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في عمل تخريبي فيما يبدو.

وذكر تقرير سري للوكالة التابعة للأمم المتحدة، حصلت عليه “رويترز”، اليوم، أنّ إيران قامت بتركيب وتوصيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2إم لكنها لم تغذ السلسلة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة الأولية لأجهزة الطرد المركزي، وذلك بحسب “ا ف ب” و “رويترز”.