الطاقة الذرية: نتواصل مع كل الأطراف بشأن السلامة النووية في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تعمل مع “كل الأطراف” بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لتوفير المساعدة التي طلبتها الجهة المنظمة للقطاع النووي في أوكرانيا لضمان سلامة منشآتها.

وقال جروسي، في مؤتمر صحفي: “أنا على تواصل مع كل الأطراف لمعرفة كيف يمكننا تقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة. وبما أن تلك المشاورات جارية، فلست في موقع يسمح لي بأن أخبركم الآن ما هي طبيعة أو توقيت تلك المساعدة التي سنقدمها” مشيرا إلى أنها قد تشمل إرسال موظفين من الوكالة إلى هناك.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوضع في أوكرانيا معقد وصعب ويدعو إلى القلق.

وقال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية في بث مباشر على التلفزيون الأوكراني اليوم الأربعاء إن‭‭ ‬‬المدينة تعاني من خسائر فادحة في الأرواح وانقطاع المياه في الوقت الذي تدافع فيه عن نفسها من هجوم متواصل من قبل القوات الروسية.

وأضاف: “قوات الاحتلال المعادية التابعة للاتحاد الروسي تفعل كل ما يمكن لمنع خروج المدنيين من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة”.

حرب نووية ومدمرة

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن الحرب العالمية الثالثة في حال اندلاعها ستكون نووية ومدمرة.

جاءت تصريحات لافروف، التي نقلتها وكالة “ريا نوفسوتي” الروسية، بالتزامن مع إكمال الحرب في أوكرانيا أسبوعها الأول.

وقال لافروف إن بلاده التي أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، الأسبوع الماضي: “ستواجه خطرا حقيقيا إن حصلت كييف على سلاح نووي”.

وأضاف أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أسلحة نووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد أمر بعيد اندلاع الحرب بوضع الأسلحة الاستراتيجية، بما فيها تلك النووية، في حالة تأهب، مما أثار المخاوف من اتساع دائرة الحرب إلى مديات مخيفة.