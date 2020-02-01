صورة ارشيفية لقصف استهدف دمشق
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الطيران الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، ليل الجمعة/ السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان في قطاع غزة، أن الطائرات الإسرائيلية، قصفت أرضا زراعية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما أغارت على موقع لحركة حماس في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع، عن وقوع أي إصابات حتى اللحظة.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ من قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل توتر تشهده الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وأصيب 12 فلسطينيا، الجمعة، خلال اعتداء الجيش الإسرائيلي على متظاهرين سلميين ضد ”صفقة القرن“ الأمريكية المزعومة، قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.

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