الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف دبابات سورية في السويداء!

قال الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين أنه هاجم عدة دبابات في منطقة قرية سميع بالسويداء في جنوب سوريا.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمني أن دبابات سورية عبرت الخط الذي حددته إسرائيل جنوبي سوريا فقامت الطائرات الإسرائيلية باستهدافها.

كما أفادت وسائل إعلام سورية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات بالصواريخ استهدفت رتل آليات لوزارة الدفاع السورية على تخوم قرى ريف السويداء الغربي الحدودية.

وفي السياق، أفاد تلفزيون سوريا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق اليوم في أجواء محافظات السويداء، والقنيطرة، ودرعا.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي ألقى بالونات حرارية فوق منطقة الاشتباك في ريف السويداء الغربي.

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها يوم أمس الأحد، فقد اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 37 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، الأمر الذي دفع الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي إلى نشر قوات لفضّ النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وصباح اليوم الإثنين، تعرّضت وحدات من الجيش السوري على أطراف السويداء لهجوم شنّته مسلحون، ما أدى إلى مقتل ستة عناصر وإصابة آخرين، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.