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الطيران الروسي يقصف قرية جنوبي إدلب بسوريا

منذ 43 دقيقة
طائرة حربية روسية-أرشيفية

طائرة حربية روسية-أرشيفية

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن غارتين جويتين نفذتها مقاتلات روسية استهدفتا قرية مشون في جبل الزاوية جنوبي إدلب، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.

ورصد المرصد السوري قصفا صاروخيا نفذته قوات الحكومة السورية، مستهدفة مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وفي سهل الغاب شمالي حماة.

وقال المرصد إن رتلا عسكريا تركيا جديدا مؤلفا من نحو 25 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، دخل عبر معبر كفر لوسين الحدودي شمالي إدلب، متوجها نحو النقاط التركية في منطقة خفض التصعيد.

ودخلت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي إلى منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ، الأسبوع الماضي .

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أنقرة أنشأت نقطة جديدة لها في قرية بليون ضمن منطقة جبل الزاوية. وأضاف أن النقطة الجديدة هي الثانية للقوات التركية في القرية ذاتها.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد في سوريا إلى 71 نقطة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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