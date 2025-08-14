العاصفة المدارية بودول تغرق جنوب الصين

مزارع صيني يقف في مزرعته للأسماك والبط التي تضررت من الفيضانات، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، في قرية في تشينغيوان، مقاطعة قوانغدونغ، الصين، 8 أغسطس 2025. رويترز

تسببت العاصفة المدارية بودول اليوم الخميس في هطول أمطار غزيرة على جنوب الصين تسببت في تعطيل المستشفيات والمدارس والمحاكم في هونغ كونغ بعد أن اجتاحت تايوان وأسفرت عن إصابة 143 شخصا، ولا يزال جنوب الصين يعاني من أمطار قياسية سقطت الأسبوع الماضي.

وتم تأجيل جلسة استماع للإعلامي والمدافع عن الديمقراطية جيمي لاي في هونج كونج بعد أن أصدرت السلطات في المركز المالي الآسيوي أعلى مستوى للتحذير من الطقس وهو “الأسود”.‬‬‬

وأعلنت السلطات الطبية أن العيادات الخارجية في جميع أنحاء هونج كونج ستغلق أبوابها حتى تهدأ الأمطار.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات فلايت ماستر أن المطارات في منطقة جنوب الصين سجلت معدلات إلغاء بلغت نحو 20 بالمئة، حيث تسببت العاصفة بودول في هطول أمطار تجاوزت 70 ملليمترا في الساعة في أجزاء من أقاليم قوانغدونغ وهونان وجيانغشي.

وتم إلغاء أكثر من ثلث الرحلات الجوية إلى تشوانتشو -وهي مركز رئيسي لتصدير المنسوجات والأحذية والملابس- مع تحذير المحللين من أن الظروف الجوية المتطرفة تشكل تهديدا متزايدا للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعاني الصين من هطول أمطار قياسية في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى موجات حرّ طويلة الأمد في المناطق الداخلية. وأعلنت الحكومة اليوم الخميس عن تخصيص 430 مليون يوان (59.9 مليون دولار) كتمويل جديد للإغاثة من الكوارث، ليصل إجمالي التمويل المخصص منذ أبريل نيسان إلى 5.8 مليار يوان على الأقل.

قال تشيم لي، كبير المحللين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية “على السلطات أن تكون على أهبة الاستعداد… هناك أدلة متزايدة على أننا نشهد أعاصير مدارية أكثر شدة وتباطؤا في الحركة”.

وأضاف أن “الساحل الجنوبي للصين مُهيأ لاضطرابات اقتصادية من مختلف الأنواع. معظم المؤسسات في المنطقة مُستعدة جيدا، ولكن يبدو أيضا أن هناك تحولا طفيفا نحو الشمال حيث تبلغ الأعاصير ذروتها -هذه المناطق بحاجة إلى توخي الحذر الشديد”.

ووصلت العاصفة بودول إلى ساحل إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين في الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء)، إذ تراجعت قوتها من إعصار إلى عاصفة مدارية بعد أن اجتاحت تايوان أمس الأربعاء، حيث أدت الرياح التي وصلت سرعتها إلى 191 كيلومترا في الساعة إلى تسجيل شخص في عداد المفقودين وإصابة العشرات.

وشهدت هونغ كونغ الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة هي الأشد منذ عام 1884.