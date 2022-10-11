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العاصفة جوليا تقتل 25 شخصا في أمريكا الوسطى وتتجه نحو المكسيك

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار الذي خلفته العاصفة جوليا

آثار الدمار الذي خلفته العاصفة جوليا

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قال مسؤولون إن عدد القتلى ضحايا العاصفة الاستوائية جوليا ارتفع إلى 25 على الأقل يوم (الاثنين 10-10-2022)، وكان معظم القتلى في السلفادور وهندوراس، بعد أن جلبت العاصفة أمطارا غزيرة على مساحات كبيرة من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

ورصدت السلطات في السلفادور مقتل عشرة أشخاص، بينهم خمسة جنود، بينما تم إجلاء ألف شخص على الأقل.

وألغت السلطات في كل من السلفادور وجواتيمالا الدراسة يوم الاثنين.

وقال مسؤولون في هندوراس إنه تأكد سقوط خمسة قتلى من بينهم امرأة لاقت حتفها يوم الأحد بعد أن جرفتها مياه الفيضانات وطفل في الرابعة من عمره انقلب بهما قارب بالقرب من حدود نيكاراجوا مساء السبت.

وأكدت خدمات الطوارئ في بنما في وقت لاحق يوم الاثنين مقتل اثنين بسبب الأمطار الغزيرة، بينما تم إجلاء حوالي 300 شخص من مناطق قريبة من الحدود مع كوستاريكا.

ووصلت العاصفة جوليا إلى اليابسة يوم الأحد على ساحل نيكاراجوا على البحر الكاريبي قبل عبورها إلى المحيط الهادي.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة تحركت اليوم الاثنين باتجاه الشمال الغربي بسرعة 24 كيلومتر في الساعة باتجاه جواتيمالا بالقرب من حدودها مع المكسيك.

وقدر المركز الذي يقع مقره في ميامي أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة لجوليا تبلغ حاليا نحو 45 كيلومتر في الساعة.

وقالت السلطات في هندوراس إن 9200 شخص يبحثون عن ملاجئ.

وفي نيكاراجوا، تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن مليون شخص، وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى إجلاء أكثر من 13 ألف أسرة.

    المصدر :
  • رويترز

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