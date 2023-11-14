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العالقون في مستشفى الشفاء بغزة يعتزمون بدء دفن الجثث داخل المجمع

منذ 11 دقيقة
مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في غزة

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أفاد مصدران من داخل مستشفى الشفاء بغزة إن العالقين بالمستشفى يعتزمون بدء دفن الجثث داخل مجمع المستشفى اليوم الثلاثاء، لأن الوضع لا يمكن تحمله.

وقال الطبيب أحمد المخللاتي والمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في اتصالين هاتفيين منفصلين من داخل المجمع إن أكثر من 100 جثة تراكمت هناك، مما يسبب أزمة صحية حادة.

وقالا إن هناك خططا لدفن الجثث اليوم في مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء الطبي، وإن الأمر سيكون خطيرا للغاية نظرا لعدم وجود أي غطاء أو حماية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدا أنه ليس هناك خيارات أخرى لأن جثث القتلى بدأت تتحلل.

من جانب آخر قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الثلاثاء إنه ليس هناك أي اعتراض على نقل الخدج من مستشفى الشفاء، لكن لا توجد آلية واضحة للقيام بذلك.

وقال القدرة عبر الهاتف من المستشفى “ليس لدينا ما يمنع أن يتم نقلهم إلى أي مستشفى سواء في مصر أو الضفة الغربية أو لدى الاحتلال، ما يهمنا هو صحة وحياة هؤلاء الأطفال”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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