الأربعاء 1 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 5 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العالم المصري فاروق الباز يعلق على شائعات غرق الإسكندرية

منذ ساعة واحدة

الاسكندرية

A A A
طباعة المقال

علق عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا في مصر فاروق الباز على الشائعات التي تحدثت عن غرق الإسكندرية ووصفها بأنها “نوع من التهويل”.

وأضاف الباز في تصريح لقناة “المحور” أن درجات الحرارة في مصر الآن تزداد ولكنها ستقل بعد عدة سنوات، وأن درجات الحرارة في الأرض عموما تزداد وبالتالي سيحدث ذوبان للثلج في الأقطاب وبالتالي المياه في البحار والأنهار ستزداد.

وأضاف: “ولكن لن تغرق الإسكندرية ولا دمياط كما يشيع بعض الناس”.

وحول تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن غرق الإسكندرية، قال الباز إنه كان الهدف منها تحذير الناس من ممارسة الأعمال السيئة.

وأشار البارز إلى أنه من واجب الجميع الحفاظ على البيئة وعدم استخدام ما يزيد من تلوثها، والتقليل من استخدام ثنائي أكسيد الكربون.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية.. لكنه لم يحسم قراره
صحفي مصري يكشف تفاصيل آخر لحظات مبارك قبل تنحيه
المغرب.. شركات السفر تطالب بفتح الحدود لإنقاذ القطاع السياحي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبد الرحمن بن مساعد لـ نصر الله: يا كاذب العصر
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
ميقاتي يشن هجوماً على نصر الله.. “بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين”
بعوض- تعبيرية
العلماء يكشفون سر لدغ البعوض لأشخاص محددين دون غيرهم