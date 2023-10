العالم الهولندي يعلق على حرب غزة: جريمة ارتكبتها دولة "لم تكن على الخريطة"

علق العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل بعد القصف العنيف وغير المسبوق على قطاع غزة، مساء الجمعة، حيث أبدى رأيه في الأحداث الدائرة هناك، ما فتح جبهة من الانتقادات الحادة ضده.

فقد كتب هوغربيتس تغريدة عبر حسابه في تويتر مرفقة بخريطة لفلسطين، قال فيها “نسمع اليوم عن القصف الضخم على غزة والغزو البري من قبل إسرائيل. شعب فلسطين ليس لديه كهرباء ولا ماء ولا إنترنت. لقد تم قطعه بالكامل. إنها جريمة حرب ذات أبعاد هائلة ارتكبتها دولة لم تكن على الخريطة عام 1947”.

Today we hear about massive bombing of #Gaza and ground invasion by #Israel. The people of #Palestine have no electricity, no water and no internet. It is completely cut off. This is a war crime of immense proportions committed by a "country" that was not on the map in 1947. pic.twitter.com/eIctcQvZPx

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 27, 2023