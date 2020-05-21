العالم في مواجهة كورونا.. أعلى معدل إصابات بيوم واحد ودولة أوروبية تفحص جميع سكانها

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، بعدما تجاوز معدل الإصابات 106 آلاف حالة خلال 24 ساعة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه لا يزال أمام العالم طريق طويل للتغلب علي الوباء، مضيفا أنه يشعر بالقلق بسبب تزايد أعداد المصابين خاصة في الدول النامية والفقيرة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول الغنية الخروج من حالة الإغلاق وتدوير عجلة الاقتصاد تدريجيا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف “لا يزال أمامنا طريق طويل في مكافحة الوباء”.

وأشار مايك رايان، مدير مجلس الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن وصول العالم إلى تسجيل خمسة ملايين إصابة يمثل نقطة مهمة على منحنى عدد الإصابات.

وقد تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم خمسة ملايين شخص، تعافى منهم نحو مليوني شخص، وتوفي أزيد من 326 ألفا.

وسجلت البرازيل 1200 وفاة خلال يوم واحد بسبب الفيروس، في حين تخطى عدد الإصابات المؤكدة فيها 271 ألفا، لتقفز بذلك إلى المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا والولايات المتحدة في عدد الإصابات.

فحوص لجميع السكان

بدأت لوكسمبورغ هذا الأسبوع فحوصا جماعية للكشف عن المصابين بمرض كوفيد-19 بهدف إخضاع جميع مواطنيها البالغ عددهم 600 ألف شخص للفحص في أقرب وقت ممكن لدرء موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا في أعقاب تخفيف إجراءات العزل العام.

وهذه الفحوص التشخيصية طوعية وسيتزايد عددها من حوالي 1500 يوميا إلى 20 ألفا يوميا الشهر المقبل. والهدف هو إخضاع جميع من هم في البلاد للفحص وفي بعض الحالات أكثر من مرة.

ويهدف الفحص الجماعي أيضا إلى عزل المصابين بكوفيد-19 الذين لا تظهر عليهم الأعراض للحد من انتشار الفيروس. علما بأن المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض في لوكسمبورغ يبلغ حوالي 1500 شخص.

وسجلت البلاد 109 وفيات بكوفيد-19 و3958 حالة إصابة مؤكدة ولا تفرض أي قيود حدودية.

عربياً

في السعودية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 10 وفيات، وألفين و691 إصابة، إضافة إلى تعافي ألف و844.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 62 ألفا و545، منها 339 وفاة، و33 ألفا و478 حالة تعاف.

وفي ليبيا، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي) إنه سجل إصابة واحدة بالفيروس.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 69، منها 3 وفيات و35 حالة تعاف.

وفي الكويت، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3 وفيات و804 إصابات، و204 حالات تعاف في يوم واحد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و568، بينها 124 وفاة، و4 آلاف 885 حالة تعافٍ.‎

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة، وألف و491 إصابة بكورونا، و966 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 37 ألفا و97، بينها 16 وفاة، و6 آلاف 600 حالة تعاف.‎

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 311 إصابة بكورونا، إضافة إلى 370 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت، في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و843، منها 12 وفاة، و3 آلاف و344 حالة تعاف.

تركيا تستبعد موجة ثانية

وفي تركيا، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن تركيا لا تتعرض في الوقت الحالي لخطر موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن أنقرة مستعدة لبدء ما وصفه بأنه سياحة محكومة صحيا مع 31 دولة اعتبارا من الأربعاء.

وقال قوجة كذلك إن قيود السفر المفروضة على كبار السن ستخفف في الأيام المقبلة.

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في تركيا إلى نحو ألف من نحو 4500 الشهر الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الرسمي بالفيروس 4199 حالة، وتعافي من المرض أكثر من 110 آلاف شخص.