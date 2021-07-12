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العالم يتجه للتعايش مع كورونا

12 - يوليو - 2021
فرنسا تسجل إصابات جديدة بكورونا

فرنسا تسجل إصابات جديدة بكورونا

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تتجه عدة دول وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، لأن الفيروس لن يختفي، ولكن عمليات التطعيم تمهد الطريق أمام العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقا لما ذكرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”تقود عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مسيرة المضي قدماً نحو المستقبل، مع تلاشي ”كوفيد 19″، ورغم تفشي سلالة دلتا على نطاق واسع في العديد من دول العالم، فإن حكومات تلك الدول تأمل في أن تؤدي معدلات التطعيم المرتفعة إلى حماية هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، والسماح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية“.

وأوضحت: ”إنه مستقبل يأمل فيه المسؤولون أن يكونوا قادرين على علاج فيروس كورونا مثل الإنفلونزا، التي تسبب عشرات الآلاف من الوفيات بالولايات المتحدة كل عام دون التسبب في الإغلاق الاقتصادي المدمر“.

وتابعت: ”اللقاحات هي مفتاح الوصول إلى هذا الهدف، ويتسبب فيروس كورونا في معدل وفيات بأعداد المصابين أكثر بكثير من الإنفلونزا، لكن اللقاحات تقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بفيروس كورونا، وخطورة المرض إذا حدث ذلك“.

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