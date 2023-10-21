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العاهل الأردني أمام قمة السلام: لوقف الكارثة الإنسانية في غزة

منذ 34 دقيقة
العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين

العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين

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أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة العمل على وقف الكارثة الإنسانية في غزة التي تجر المنطقة للهاوية.

وقال العاهل الأردني في كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة السلام بالقاهرة إنه لا يمكن القبول بسياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة وما يحدث جريمة حرب.

وأضاف الملك عبد الله الثاني أن حرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والكهرباء أمر مدان ويستدعي المحاسبة.

وطالب الحضور بتبني موقف موحد يدين الاعتداء على المدنيين، والإيصال المستدام للمساعدات الإنسانية.

وشدد على أن “التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب وخط أحمر”.

واتهم العاهل الأردني، إسرائيل بجعل “حل الدولتين مستحيلا من خلال تسريع الاستيطان”.

وشدد على أنه “لا يمكن تهميش 5 ملاييين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال”.

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