العاهل الأردني: العدوان على قطر معناه أن التهديد الإسرائيلي تجاوز كل الحدود

منذ ساعتين
العاهل الأردني في كلمته أمام قمة الدوحة

أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني أن العدوان على قطر معناه أن التهديد الإسرائيلي تجاوز كل الحدود.

وقال إن إسرائيل تمادت في انتهاكاتها بالمنطقة العربية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، فضلاً عن تهديد أمن واستقرار لبنان وسوريا.

وذكر ملك الأردن في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة، الثلاثاء، أن انتهاكات الحكومة الإسرائيلية تفاقمت بعد أن سمح المجتمع الدولي لها أن تكون فوق القانون.

وطالب العاهل الأردني القمة العربية الإسلامية بتحمل مسؤولياتها في حماية مصالح ومستقبل الأمة العربية.

وشدد ملك الأردن على أن رد القمة على الاعتداءات الإسرائيلية يجب أن يكون رادعاً.

